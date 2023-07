Mercato Milan, anche Bennacer nel mirino della Saudi Pro League

milan

L'algerino, ai box per infortunio, nel mirino di un importante club arabo, con cui avrebbe già avuto dei contatti. Rebic più vicino al Besiktas

Lautaro ha detto no all'Arabia, lo stesso, come confermato dal suo agente ieri al Corriere della Sera, ha fatto Olivier Giroud, ma molti altri, da Benzema e Kantè passando per Milinkovic-Savic e Verratti che firmerà nei prossimi giorni, si sono trasferiti in Arabia Saudita durante la sessione estiva di mercato e il prossimo potrebbe essere Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino del Milan, ai box per una lesione della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro, sarebbe infatti finito sul taccuino di un importante club della Saudi Pro League, che secondo quanto scrivono in Francia avrebbe già avuto dei contatti con il classe 1997. Intanto Ante Rebic si è nuovamente avvicinato al Besiktas.

Dopo l'infortunio in semifinale di Champions contro l'Inter, Bennacer è attualmente ai box per un problema al ginocchio che lo renderà indisponibile almeno fino a inizio novembre e infatti l'offerta sarebbe per il prossimo inverno.

Secondo quanto riporta Ismael Djellit, giornalista di France Football, ci sarebbero già stati dei contatti tra le parti e Bennacer, arrivato in rossonero nel 2016 dall'Empoli, dopo la Coppa d'Africa potrebbe salutare Milanello per sempre.

REBIC PIÙ VICINO AL BESIKTAS Ante Rebic si riavvicina alla cessione in Turchia. Milan e Besiktas nelle ultime ore hanno avuto nuovi contatti per cercare di facilitare il trasferimento: si ragione su un affare in prestito con diritto di riscatto e i rossoneri valutano come aiutare i turchi a pagare l'intero ingaggio di Rebic, che guadagna 3,5 milioni di euro. Lo scrive Calciomercato.com.

Vedi anche Milan Milan-Fenerbahçe, contatti per Krunic: per Pioli è centrale nel progetto