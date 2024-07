Amichevoli: la Juve parte male, Thiago Motta ko contro il Norimberga di Klose

AMICHEVOLE

I bianconeri cadono 3-0 contro la formazione tedesca che milita in Zweite Bundesliga: primi spunti interessanti ma tanti errori tecnici

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus, sconfitta 3-0 al Max Morlock Stadion per mano del Norimberga di Miroslav Klose. Primo tempo roboante (anche e soprattutto dal punto di vista atletico) dei tedeschi, che sbloccano la sfida al 19’ con Jarder e poi chiudono nel finale con Forkel e Janisch. Primi minuti per i nuovi acquisti Di Gregorio, Cabal, Adzic e Thuram: Vlahovic sbaglia un rigore.

La Juve di Motta parte male: ko contro il Norimberga di Klose

























































Tanto lavoro da fare ancora per, che inizia la sua avventura sulla panchina della Juventus con il ko per 3-0 contro il Norimberga. Partenza con il freno a mano tirato per i bianconeri, che faticano a contenere i tedeschi soprattutto dal punto di vista atletico. Dopo il quarto d’ora di gioco il Norimberga stappa la partita: malinteso trae Barbieri che permette a Jarder di superare Djalò e insaccare con l’esterno destro alle spalle di Di Gregorio, per l’1-0 al 19’. I bianconeri non reagiscono, anzi continuano a soffrire commettendo numerosi (ed insoliti) errori tecnici. Il primo tempo si chiude con i tedeschi avanti di una rete. Nella ripresa gli uomini di Thiago Motta iniziano a sciogliersi un po’, conche sfiora il pareggio dopo pochi istanti in avvio.

Vedi anche juventus Juve-Todibo, contatto con il Nizza per chiudere. Koop, pronta l'offerta ufficiale La Juve gestisce il possesso del pallone a larghi tratti nel secondo tempo, e al 72’ ha la chance di riporta il match in parità: calcio di rigore fischiato a favore dei bianconeri, ma dal dischetto Vlahovic chiude troppo il sinistro e colpisce il palo. Nel finale la squadra di Klose archivia definitivamente la pratica, con un uno-due micidiale agli sgoccioli: all’87’ Forkel sfrutta un cross dalla destra e firma il raddoppio in sforbiciata da solo davanti a Perin, e due minuti più tardi Janisch finalizza il contropiede tedesco con uno scavetto morbido che vale il tris finale. Falsa partenza quindi per la Juventus, che al netto dei debutti importanti dei nuovi acquisti dovrà ancora lavorare tanto alla ricerca della migliore condizione e di correggere gli errori di questa gara.