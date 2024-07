Aperti i Giochi della XXXIII Olimpiade: Marie-José Pérec e Teddy Riner gli ultimi tedofori

PARIGI 2024

Circa 10.500 atleti hanno sfilato a bordo di barche lungo la Senna e fino al Trocadéro: per la prima volta nella storia la festa inaugurale non si è tenuta in uno stadio. Una mongolfiera come braciere

© Getty Images 1 di 106 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Con la spettacolare cerimonia d'apertura lungo le sponde della Senna, sono cominciati ufficialmente i Giochi della XXXIII Olimpiade di Parigi 2024. Per la prima volta nella storia la festa inaugurale non si è tenuta in uno stadio: 10.500 atleti hanno sfilato infatti a bordo di barche nel cuore della capitale francese. L'Italia è stata imbarcata sul battello numero 37, al piano superiore insieme alla Jamaica. Al piano inferiore Islanda e Israele. Si è partiti dal ponte Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes, aggirando l’Île Saint Louis e l’Île de la Cité, passando accanto a La Concorde, alla Spianata des Invalides, al Grand Palais e infine sotto il ponte Iéna, dove il corteo si è fermato davanti al Trocadéro.

A prendere la torcia dalle mani di Zidane è stato Rafa Nadal, che poi, insieme a Serena Williams, Nadia Comaneci e Carl Lewis, l'ha consegnata a un gruppo di atleti francesi, culminati con la velocista Marie-José Pérec e il judoka Teddy Riner. Sotto una pioggia battente, sono stati loro ad accendere il braciere posizionato all'interno di una mongolfiera, che poi è stata issata nel cielo di Parigi, dove la fimma dei Cinque Cerchi brucerà sino al termine dell'Olimpiade.

LA CERIMONIA D'APERTURA IN TEMPO REALE

23:30 - CELINE DION CHIUDE LA CERIMONIA

Era una delle stelle più attese, ed è arrivata alla fine dello show. Celine Dion ha chiuso la cerimonia d'apertura di Parigi 2024 cantando sulle note di 'L'Hymne a' l'amour', celebre brano di Edith Pilaf. La cantante canadese, che convive con una rara malattia neurologica, non si esibiva da quattro anni.

23:23 ACCESO IL BRACIERE A FORMA DI MONGOLFIERA

Alla fine della sfilata, due leggende francesi, Marie-José Pérec, tre volte campionessa olimpica nell'atletica, e Teddy Riner, altre tre medaglie d'oro nel judo, hanno acceso il braciere olimpico a forma di mongolfiera, poi salita nel cielo di Parigi, posta al termine di un lungo percorso partito dalla Senna con Serena Williams, Rafa Nadal, Nadia Comaneci e Carl Lewis, passando poi per il Louvre con un omaggio anche allo sport paralimpico. Il tutto sotto una pioggia battente

23:19 ALTRI ATLETI FRANCESI SI SUSSEGUONO

Si sussegua la sfilata di ex atleti francesi, che in gruppo stanno portando la torcia olimpica verso il calderone di Parigi 2024. Si tratta di uomini e donne protagonisti della storia recente e non dello sport francese, con spazio, vicino al Louvre, anche a tre paralimpici.

23:15 TONY PARKER DOPO LA MAURESMO

Il cestista Tony Parker ha ricevuto la torcia da Mauresmo e poi si è diretto con lei verso altri atleti, che hanno a loro volta raccolto la fiamma per dirigersi verso il braciere.

23:12 MAURESMO RACCOGLIE LA FIAMMA DALLE QUATTRO SUPERSTAR INTERNAZIONALI

La tennista Amelie Mauresmo ha raccolto la torcia olimpica dalle mani di Rafa Nadal, Serena Williams, Nadia Comaneci e Carl Lewis per iniziare il suo percorso sulla terra ferma.

23:04 NON SOLO NADAL, ANCHE SERENA WILLIAMS, COMANECI E CARL LEWIS VERSO IL BRACIERE

Nadal è salito su un'imbarcazione con la torcia olimpica in mano e qui ha trovato ad accoglierlo altre tre leggende dello sport come Serena Williams, Nadia Comaneci e Carl Lewis. Insieme si sono diretti verso il misterioso braciere olimpico.

22:57 NADAL ACCENDE IL BRACIERE OLIMPICO?

Ricevendo la fiamma dalle mani di Zinedine Zidane, che a sua volta l'aveva riprese dall'uomo misterioso a cui l'aveva consegnata a inizio serata, è stato Rafael Nadal a dirigersi verso il braciere olimpico.

22:56 LETTO IL GIURAMENTO DEGLI ATLETI

I due portabandiera francesi, il campione olimpico di nuoto Florent Manaudou e la medaglia d'argento nel lancio del disco Mélina Robert-Michon, hanno letto il giuramento da parte degli atleti.

22:54 MACRON: "DICHIARO APERTI I GIOCHI OLIMPICI"

Dopo il discorso del presidente del Cio Thomas Bach al Trocadero, il presidente francese Emmanuel Macron ha "dichiarato aperta la 33.a edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna". L'Olimpiade di Parigi 2024 si svolgerà fino a domenica 11 agosto. Prima di salire sul palco, però, Macron è stato fischiato dal pubblico presente.

22:45 - BACH: "BENVENUTI AI GIOCHI, GRAZIE PER L'ACCOGLIENZA"

"Quale posto migliore di Parigi per condividere la magia dei Giochi Olimpici con il mondo intero". Lo ha dichiarato il presidente del Cio Thomas Bach nel dicorso pronunciato durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. "Grazie per averci accolto in modo cosi' spettacolare - ha aggiunto - La fiamma olimpica farà brillare ancor più Parigi e tutta la Francia. Tutti noi vivremo Giochi Olimpici più inclusivi, più urbani, più giovani e più sostenibili. I primi Giochi con la piena parita' di genere".

22:40 - ESTANGUET: "QUANDO CONTA TUTTI UNITI"

"I Giochi ci hanno fatto crescere. Anche se in Francia non siamo mai d'accordo su nulla, nei momenti che contano riusciamo a unirci". Così il presidente di Parigi 2024 Tony Estanguet, nel suo discorso alla cerimonia di apertura dei Giochi. "I francesi si uniscono e sono orgogliosi di ciascuna vittoria. Parigi 2024 appartiene a voi. Benvenuti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024", ha aggiunto Estanguet, dicendosi orgoglioso di vedere gli atleti "sfilare tutti insieme. Tra la Francia e i Giochi è una grande storia d'amore. Quando amiamo i Giochi, siamo pronti a corteggiarli per cento anni", ha aggiunto riferendosi al centenario della prima Olimpiade di Parigi 1924.

22:30 - LA BANDIERA OLIMPICA SOTTO LA TOUR EIFFEL PER ESSERE ISSATA

Portata da un cavaliere mascherato, la bandiera olimpica è arrivata sotto la Tour Eiffel, dove si sono posizionate tutte le delegazioni degli atleti, per essere issata.

22:11 - TAMBERI PERDE LA FEDE NELLA SENNA: "TROVERAI UN ALTRO ORO"

Gianmarco Tamberi sfila da portabandiera azzurro per la cerimonia d'apertura dei Giochi di Parigi e perde la fede nuziale nella Senna. Quando l'imbarcazione azzurra ne se accorge parte la presa in giro per Gimbo da parte dei suoi compagni. "Perso un oro ne trovi un altro", gli hanno detto i giocatori della pallanuoto maschile aggiungendo che se serve testimonieranno con la moglie.

22:06 - SFILA LA FRANCIA E LA TOUR EIFFEL SI ILLUMINA

E' il momento della Francia padrona di casa in sfilata sulla Senna e la Tour Eiffel si illumina. Sul loro Liner, la barca riservata ai Blues, Florent Manaudou e Me'lina Robert-Michon guidano la delegazione francese. In tutto più di 500, di cui 350 a bordo. "Non siamo mai stati così tanti, approfitteremo di questa grande dinamica collettiva", ha avvertito oggi Mélina Robert-Michon. I Blues sfilano sulle note di 'Que je t'aime' di Johnny Hallyday.

Vedi anche parigi 2024 Parigi 2024, la sfilata dell'Italia: Tamberi ed Errigo sventolano il tricolore 21:51 - MATTARELLA RESISTE ALLA PIOGGIA, POI VA VIA

Dopo aver resistito a lungo sotto la pioggia, e dopo aver atteso fino a quando ha potuto applaudire la barca con gli azzurri, il presidente Sergio Mattarella, indossato un secondo impermeabile asciutto, ha lasciato insieme alla figlia Laura la tribuna autorità allestita al Trocadéro. Molte delegazioni lo avevano preceduto da quando la pioggia era decisamente aumentata.

21:42 - APPLAUSI UNANIMI A DELEGAZIONE PALESTINESE

Applausi unanimi di tutto il pubblico che ha sfidato la pioggia ed è ancora sulle rive della Senna, per la delegazione della Palestina, a prua del suo barcone, con le bandiere inzuppate ma tanto entusiasmo. Sono otto atleti, che concorreranno in 6 discipline diverse.

21:39 - ERRIGO: "TUTTO UNICO; COME QUESTA SQUADRA"

"E' stato stupendo condividerlo con tutti. Nonostante la pioggia. Nonostante il trucco e parrucco, ma è andata così. È stato unico. Come è unica questa squadra". Così la portabandiera azzurra, Arianna Errigo, sulla cerimonia inaugurale di Parigi 2024.

21:38 - TAMBERI: "ENTUSIASMO ITALIA INVIDIATO DA TUTTI"

"È stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel, i cinque cerchi. Che squadra, c'è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni". Lo ha detto Gianmarco Tamberi, portabandiera azzurro, dopo la sfilata sulla Senna per la cerimonia d'apertura dei Giochi di Parigi.

21:37 - ALGERIA, FIORI NELLA SENNA PER COMMEMORARE MASSACRO 1961

La delegazione algerina, durante la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha gettato dei fiori nella Senna per commemorare il massacro del 17 ottobre 1961. Quel giorno, una manifestazione indetta dal FLN venne violentemente repressa dalla polizia francese di Maurice Papon. Decine di manifestanti vennero gettati nella Senna.

21:36 - PROTAGONISTA ANCHE BEBE VIO

C'è anche Bebe Vio nella cerimonia d'apertura di Parigi 2024, unica italiana a partecipare allo show - a parte gli azzurri della sfilata -. La campionessa paralimpica sfila con un vestito luccicante sulla passerella del capitolo dedicato alla 'Festivité', i festeggiamenti. Gli organizzatori francesi hanno fortemente voluto Bebe Vio per la sua testimonianza a favore dell'inclusività.

21:35 - AXELLE SAINT-CIREL CANTA MARSIGLIESE "RIVISITATA"

Momento di alto impatto emotivo durante la cerimonia d'apertura di Parigi 2024 quando sul tetto del Grand Palais la cantante lirica Axelle Saint-Cirel, vestita con un lungo abito blu-bianco-rosso, ha cantato una versione rivisitata della Marsigliese, l'inno francese cantato dal pubblico presente. Subito dopo sono emerse dalle profondità della Senna le statue dorate di dieci eroine della storia francese. Si tratta di Olympe de Gouges, Alice Milliat, Giséle Halimi, Simone de Beauvoir, Paulette Nardal, Jeanne Barret, Louise Michel, Christine de Pizan, Alice Guy e Simone Veil.

21:30 - "SORORITE", OMAGGIO A DIECI EROINE FRANCESI

Omaggio a dieci eroine della storia di Francia durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Paris 2024 sulla Senna. Durante la celebrazioni, nel capitolo 'Sororite'' - la sorellanza che è la declinazione moderna del concetto di 'fraternité' - le statute dorate di Olympe de Gouges, Alice Milliat, Gise'le Halimi, Simone de Beauvoir, Paulette Nardal, Jeanne Barret, Louise Michel, Christine de Pizan, Alice Guy e Simone Veil, hanno scandito lo show lungo il fiume parigino, donne dal profilo diverso ma che hanno ognuna a loro modo reso grande la Francia e per alcune, come Simone Veil, anche l'Europa, da prima presidente dell'Europarlamento eletto a suffragio universale nel 1979.

21:22 APPLAUSI PER MINI CONCERTO DI AYA NAKAMURA

Aya Nakamura, la cantante francofona più ascoltata nel mondo, ha raccolto applausi con una grande performance sulla Senna, nonostante la pioggia battente. La cantante franco-maliana - criticatissima da Marine Le Pen all'annuncio che avrebbe cantato alla cerimonia sulla Senna - ha eseguito 4 dei suoi più grandi successi accompagnata da 60 musicisti della Guardia repubblicana e 36 coristi dell'Armata Rossa. L'artista era vestita con un abito dorato firmato Dior ed ha eseguito due suoi successi, "Pookie" e "Djadja", seguiti da due canzoni di Charles Aznavour, "For me formidable" e "La Boheme".

21:20 MATTARELLA SI ALZA E SALUTA DELEGAZIONE AZZURRA

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente sugli spalti di Trocadero per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, si è alzato in piedi per salutare l'imbarcazione dell'Italia guidata dai due portabandiera, Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. Il Capo dello Stato sta assistendo alla cerimonia nonostante la pioggia incessante che lo ha costretto a indossare un poncho.

21:11 DAVANTI AL LOUVRE SPARISCE LA GIOCONDA

"Sparisce la Gioconda": questo uno dei set più spettacolari della cerimonia inventata per l'apertura dei Giochi da Thomas Jolly. Al passaggio davanti al Louvre, un misterioso personaggio si impadronisce del capolavoro di Leonardo da Vinci e se lo porta via sotto il braccio. Un riferimento storico al furto del celebre quadro nel 1911.

21:10 PARATA DI STELLE AL TROCADERO

Pharrell Williams, Serena Williams, Anna Wintour. Sono tante le star che hanno preso posto nello stand 'VIP' al Trocadéro per assistere alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tra questi il compositore americano Pharrell Williams, che dopo aver portato la fiamma, si è poi unito al Trocadéro per seguire la cerimonia di apertura dei Giochi. E poi ancora, l'attrice britannica Cynthia Erivo, i cantanti americani Ariana Grande e John Legend, accompagnato dalla sua compagna Chrissy Teigen, modella e conduttrice televisiva. Quattro medaglie olimpiche, poi, con il velocista americano Michael Johnson, vincitore della 4 x 400 m (Barcellona, 1992), dei 200 m (Atlanta, 1996) e dei 400 m (Atlanta, 1996 e Sydney, 2000). La nuotatrice Laure Manaudou, vincitrice a 17 anni dei 400 stile libero ai Giochi Olimpici di Atene nel 2004, a fare il tifo per il fratello Florent, portabandiera della Francia insieme a Me'lina Robert-Michon. La leggenda del tennis Serena Williams, 23 titoli del Grande Slam al suo attivo, non ha voluto mancare all'appuntamento. Così come il principe sovrano di Monaco ed ex atleta ai Giochi Olimpici Invernali (1988, 1992, 1994, 1998 e 2002) di bob, Alberto II di Monaco, con la sua compagna, Charlene Wittstock, ex nuotatrice sudafricana che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Sydney nel 2000. L'attore francese Vincent Cassel e la sua compagna, Narah Baptista. Boris Becker, ex tennista, vincitore di sei tornei del Grande Slam tra il 1985 e il 1996. Lindsey Vonn, sciatrice alpina americana, prima campionessa olimpica americana di discesa libera nel 2010 ai Giochi Olimpici di Vancouver. Anna Wintour, una delle figure piu' influenti della moda, caporedattrice della rivista Vogue per oltre 30 anni, accompagnata dal regista australiano Baz Luhrmann. Nello stand sono presenti anche Tony Parker e Renaud Lavillenie, leggende dello sport francese.

21:05 AUMENTA LA PIOGGIA, MATTARELLA METTE L'IMPERMEABILE

In tribuna autorità, il presidente Sergio Mattarella, quando la pioggia ha preso ad aumentare in piena cerimonia di apertura delle Olimpiadi, è stato costretto ad indossare un impermeabile di semplice plastica trasparente. La figlia Laura, al suo fianco, lo indossava fin dall'inizio. Alcune delegazioni, investite dalle raffiche di pioggia, hanno cominciato ad abbandonare la tribuna.

21:00 TAMBERI ED ERRIGO SVENTOLANO IL TRICOLORE

Dopo circa un'ora e mezza dall'inizio della cerimonia d'apertura di Parigi 2024, anche l'Italia ha sfilato lungo la Senna, nella stessa imbarcazione in cui è presente anche la delegazione di Israele e Giamaica. Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, incuranti della pioggia che senza sosta si sta abbattendo sulla capitale francese, hanno sventolato il tricolore insieme al resto del team azzurro.

20:46 FISCHI A ISRAELE SU STESSA BARCA DELL'ITALIA

Fischi alla delegazione israeliana durante la cerimonia d'apertura di Parigi 2024 da parte del pubblico distribuito tra il ponte d'Austerlitz e il ponte Sully. Lo riporta l'Equipe precisando che i fischi sono stati presto soffocati dal fervore della delegazione italiana - che si trova sulla stessa imbarcazione di Israele insieme a Giamaica e Giappone - all'urlo di 'Italia, Italia'.

20:42 BACIO INCLUSIVO TRA DUE UOMINI DURANTE LA CERIMONIA

Omaggio all'amore tra persone dello stesso sesso durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Paris 2024. Durante lo show sulla Senna, due ballerini si sono baciati sulle sponde del fiume che bagna la capitale di Francia mentre la Patrouille de France - equivalente transalpino delle Frecce Tricolori - disegnava un immenso cuore rosso nel cielo della Ville Lumiére. Un inno all'amore universale, contro ogni forma di omofobia.

20:34 - ULTIMO TEDOFORO SFILA SUI TETTI

Il misterioso ultimo tedoforo, che accenderà il braciere alla fine della cerimonia di apertura, dando il via alle Olimpiadi, è protagonista - celato da una maschera - di una sua personale sfilata, che lo vede sfrecciare sui tetti di Parigi, in direzione del Trocadéro, comparendo e sparendo man mano che si avvicendano i "set" del grande show sulla Senna.

20:29 - SPUNTA LA GRIFFE LV PER CELEBRARE LE MEDAGLIE

Nuovo "quadro" nella Cerimonia di apertura sulla Senna, con un lungo set dedicato a una danza di centinaia di ballerini che hanno celebrato l'oro, la fattura delle medaglie, la fatica e il lavoro che portano ai risultati preziosi come le medaglie olimpiche. E, con i bauli pieni d'oro, nella Cerimonia spunta anche una delle griffe francese più famose, quella di Louis Vuitton.

20:15 - FRENCH CAN CAN SULLA SENNA

Il french can can si scatena, con ballerine sempre in rosa e fucsia, sui quai della Senna, all'altezza dell'Ile Saint-Louis. Gli spettatori seguono il ritmo battendo le mani al tempo della più celebre danza del cabaret francese.

20:13 - DANZA SINCHRONICITY SUL CANTIERE DI NOTRE-DAME

Momento di grande emozione per una danza su una musica surreale, definita "Sinchronicity", con i danzatori che si muovono al tempo di un martello, a simboleggiare i lavori della ricostruzione di Notre-Dame, la cattedrale danneggiata da un incendio il 15 aprile 2019. Poco dopo, nello spezzone 'Liberty', fiamme e luci hanno animato la 'Conciergerie' con un omaggio a 'Le Miserables' di Victor Hugo. Durante questo 'tableaux' spazio anche al metal dei Gojira e alla carmen di Bizet intonata dal soprano Marina Viotti.

19:48 - PRIMO INTERMEZZO MUSICALE, CANTA LADY GAGA

Protagonista del primo intermezzo musicale è Lady Gaga, che si esibisce in francese. La star statunitense, scesa da una finta scalinata dorata allestita per l'occasione e ispirata a quella del Grand Palais, ha cantato una cover di 'Mon truc en plumes' di Zizi Jeanmaire, un iconico brano francese. La coreografia è ideata da Roland Petit con i costumi di Yves Saint-Laurent.

19:43 - COMINCIA LA SFILATA IN ORDINE ALFABETICO, SI PARTE DALL'AFGHANISTAN

19:42 - SFILA LA DELEGAZIONE DEI RIFUGIATI OLIMPICI

La seconda barca a sfilare è quella degli atleti della delegazione dei rifugiati olimpici. Gli atleti rifugiati sfilano sotto la bandiera olimpica e in caso di vittoria, durante la premiazione, viene suonato l'inno olimpico. La squadra dei rifugiati esiste dal 2016. La Squadra Olimpica dei Rifugiati del CIO rappresenta più di 100 milioni di esuli forzati da ogni parte del mondo. È composta da 37 atleti, ospitati da 15 comitati olimpici nazionali e che gareggiano in 12 discipline. Per essere ammessi, gli atleti devono essere atleti d'élite nel rispettivo sport ed essere rifugiati nel paese ospitante, riconosciuto dall'UNHCR, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

19:40 - GRECIA PRIMA DELEGAZIONE A SFILARE

Si comincia dal paese che ha inventato le Olimpiadi: è la Grecia la prima nazione a sfilare, in barca, lungo la Senna.

19:33 - ZIDANE ULTIMO TEDOFORO... ANZI NO

L'ultimo tedoforo, la cui identità era stata tenuta nascosta, è Zinedine Zidane: in un video diffuso all'inizio della cerimonia d'apertura compare l'ex fuoriclasse della nazionale francese, che recupera la torcia olimpica finita "per sbaglio" allo Stade de France per poi consegnarla a un gruppo di ragazzi e a un barcaiolo misterioso per condurla lungo la Senna.

19:30 - SCOCCA UFFICIALMENTE L'ORA DEI GIOCHI, INIZIA LA CERIMONIA D'APERTURA

La cerimonia è cominciata con la stretta di mano fra il presidente Emmanuel Macron e il patron del Cio, Thomas Bach, entrambi in tribuna autorità al Trocadéro. Poi fumogeni blu-bianco-rossi come i colori della bandiera francese.

19:23 - SERGIO MATTARELLA ARRIVATO IN TRIBUNA

Pochi minuti prima del via della cerimonia di apertura il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato nella tribuna autorità allestita al Trocadéro, sulla riva opposta della Senna rispetto alla Tour Eiffel.

19:00 - GLI SPALTI COMINCIANO A GREMIRSI

Gli spettatori cominciano ad assieparsi lungo la Senna e sugli spalti predisposti, nonostante la giornata uggiosa.