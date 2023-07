Al Hilal in pressing per Verratti: accordo vicino col Psg, pronto un triennale per l'azzurro

MERCATO

Accordo vicino tra i sauditi e i parigini, al centrocampista azzurro è stato proposto un triennale per trasferirsi a Riad

© Getty Images Marco Verratti è a un passo dal chiudere l'esperienza al Paris Saint-Germain per sbarcare in Arabia Saudita. Nelle ultime ore, infatti, il centrocampista italiano è finito con insistenza nel mirino dell'Al Hilal, club saudita che ha strappato alla Lazio Sergej Milinkovic-Savic, e l'approdo a Riad sarebbe cosa quasi fatta. Come riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano, i club sarebbero a un passo dal trovare l'accordo e al classe 1992 azzurro sarebbe stato proposto un triennale tra i 20 e i 25 milioni. Nelle prossime ore potrebbe esserci l'affondo decisivo, con lo scambio di documenti tra le parti che porterebbe Verratti a lasciare Parigi in direzione Arabia.

Non solo Mbappé nelle mira dell'Al Hilal, che dopo aver ricevuto il clamoroso no del francese a un'offerta monstre ha deciso di proseguire i colloqui col Psg, ma per il centrocampista azzurro. In Francia dal 2012, quando sbarcò all'ombra della Tour Eiffel dal Pescara per 12 milioni, al giocatore abruzzese sarebbe stato proposto un triennale mentre le parti starebbero ancora trattando per l'accordo economico.

Una trattativa in stato avanzato, riferisce Romano, col Psg che non tratterebbe per meno di 30 milioni. Ma un nome, quello di Verratti, che mai come in questa sessione di mercato è stato così vicino dal dire addio a Parigi. Prima dei sauditi, infatti, il classe 1992 era finito sul taccuino di Liverpool e Atletico Madrid, ma a spuntarla- a suon di milioni- potrebbe essere proprio l'Al Hilal, i cui emissari sono atterrati in Francia negli scorsi giorni per convincere Mbappé e che invece potrebbero tornare a Riad con il centrocampista azzurro campione d'Europa.