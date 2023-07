Milan-Fenerbahçe, contatti per Krunic: per Pioli è centrale nel progetto

MILAN

Il club turco vorrebbe riformare la coppia della nazionale bosniaca con Edin Dzeko. I rossoneri attendono mosse ufficiali

© Getty Images Rade Krunic è finito nel mirino del Fenerbahçe. Secondo quanto riporta SportsDigitale, il club turco avrebbe avviato alcuni contatti con il Milan per sondare il terreno per il centrocampista. Nel dettaglio, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un primo confronto tra l'intermediario Sergio Berti e i dirigenti rossoneri per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione e i margini di manovra. Al momento, il mediano non è sulla lista degli esuberi di Moncada e Furlani, ma - scrive Calciomercato.com - a fronte di un'offerta molto sostanziosa la situazione potrebbe cambiare rapidamente i piani a Milanello.

Rosa alla mano, per il Fenerbahçe Krunic rappresenterebbe un innesto importante in mezzo al campo. Un rinforzo che andrebbe ad aggiungersi a un altro colpo messo a segno in Serie A in questa sessione di mercato. Il club turco vorrebbe infatti riformare la coppia della nazionale bosniaca con Edin Dzeko, trasferitosi a Istanbul dall'Inter a parametro zero da un mese.

Intenzione che deve fare i conti con i piani di Stefano Pioli. Per il tecnico rossonero, infatti, Rade Krunic è un giocatore centrale nel suo progetto e rappresenta una pedina importante del suo scacchiere. L'uomo che dà equilibrio e geometrie dopo l'infortunio di Bennacer e a cui dovrebbe affidarsi in questo avvio di stagione dopo l'arrivo di tante facce nuove dal mercato.

Una situazione da valutare attentamente sotto il profilo tecnico-tattico, ma che deve anche confrontarsi con eventuali valutazioni economiche. Se dovesse arrivare un'offerta ufficiale molto rilevante per Krunic, cosa che al momento non è ancora avvenuta, allora a Casa Milan si potrebbe valutare seriamente la possibilità di cedere il giocatore.