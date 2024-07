Dalle spade infuocate della scherma alle bracciate del nuoto: ecco il calendario olimpico di sabato 27 luglio

© Getty Images

Prima giornata ufficiale di gare per le Olimpiadi Estive di Parigi 2024 che, dopo la cerimonia d'apertura lungo la Senna, accende i propri riflettori con l'Italia subito protagonista. La rassegna metterà infatti in palio le prime medaglie con diverse speranze per i colori azzurri a partire dalla mattinata dove Elena Bertocchi e Chiara Pellacani cercheranno di mettere a segno il colpo nei tuffi sincro da tre metri, mentre già nel primo pomeriggio prenderà il via il torneo di tennis con assente Jannik Sinner, ma al tempo stesso con impegnati Jasmine Paolini, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto nel singolare, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, Paolini e Sara Errani, Darderi e Lorenzo Musetti in doppio.