Parigi 2024, la sfilata dell'Italia: Tamberi ed Errigo sventolano il tricolore

Il grido "Italia! Italia!" della delegazione azzurra ha coperto i fischi rivolti a quella di Israele, presente sulla stessa imbarcazione

© italyphotopress 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Anche l'Italia ha sfilato sulla Senna nel corso della cerimonia d'apertura dei Giochi della XXXIII Olimpiade di Parigi 2024. Il turno della delegazione azzurra è arrivato attorno alle 21, circa un'ora e mezza dopo l'inizio della manifestazione. Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, portabandiera italiani, hanno sventolato il tricolore e guidato la carica dei 402 atleti presenti. Il grido "Italia! Italia!" intonato dagli azzurri ha parzialmente coperto i fischi di alcuni spettatori rivolti alla delegazione di Israele, che si trovava sulla stessa imbarcazione dell'Italia insieme anche a Giamaica e Islanda.

TAMBERI HA PERSO LA FEDE NELLA SENNA

C'è stato anche uno spiacevole contrattempo per Gianmarco Tamberi, che ha perso la fede nuziale nella Senna durante la cerimonia, mentre sventolava la bandiera energicamente con le mani bagnate dalla pioggia. "Perso un oro ne trovi un altro", gli hanno detto i giocatori della pallanuoto maschile, aggiungendo che se serve testimonieranno con la moglie.

TAMBERI: "IL NOSTRO ENTUSIASMO INVIDIATO DA TUTTI"

"È stata una figata pazzesca e poi il finale eè stato bellissimo, con la Tour Eiffel, i cinque cerchi... Che squadra, c'è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni". Lo ha detto Gianmarco Tamberi, portabandiera azzurro, dopo la sfilata sulla Senna per la cerimonia d'apertura dei Giochi di Parigi.

ERRIGO: "TUTTO UNICO, COME QUESTA SQUADRA"

"È stato stupendo condividerlo con tutti. Nonostante la pioggia. Nonostante il trucco e parrucco, ma è andata così. È stato unico. Come è unica questa squadra". Così la portabandiera azzurra, Arianna Errigo, sulla cerimonia inaugurale di Parigi 2024.

ALLA CERIMONIA PRESENTE ANCHE BEBE VIO

C'era anche Bebe Vio nella cerimonia d'apertura di Parigi 2024, unica italiana a partecipare allo show. La campionessa paralimpica ha sfilato con un vestito luccicante sulla passerella del capitolo dedicato alla "Festivité", i festeggiamenti. Gli organizzatori francesi hanno fortemente voluto Bebe Vio per la sua testimonianza a favore dell'inclusività.

MATTARELLA HA SALUTATO LA DELEGAZIONE ITALIANA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente sugli spalti del Trocadéro per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, si è alzato in piedi per salutare l'imbarcazione dell'Italia guidata dai due portabandiera, Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo. Il Capo dello Stato ha assistito alla cerimonia nonostante la pioggia incessante che lo ha costretto a indossare un poncho.

