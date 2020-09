Mercato Milan: sarà Tatarusanu il vice-Donnarumma

RITORNO IN ITALIA

Colpo a sorpresa del Milan in chiave secondo portiere: il vice-Donnarumma sarà una vecchia conoscenza del calcio italiano, Ciprian Tatarusanu. L'estremo difensore rumeno classe 1986 del Lione ha già trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo in rossonero e, dopo le visite mediche previste giovedì mattina in città, firmerà un contratto di tre anni. Dopo aver trattato Sportiello e Consigli, il Milan ha scelto l'ex Fiorentina. Paquetà tratta con il Lione.

Un profilo a sorpresa per i rossoneri, a conferma della impermeabilità della sede rossonera in sede di mercato. Tatarusanu non solo ha superato i profili accostati al Milan nelle ultime settimane, da Consigli a Gollini passando per Sportiello, ma ha già trovato l'accordo per prendere il ruolo di vice-Donnarumma per i prossimi tre anni. A tre anni di distanza dalla sua precedente esperienza in Italia con la maglia della Fiorentina, dal 2014 al 2017, dopo le visite mediche di giovedì mattina il portiere rumeno - oggi al Lione - diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Milan.

Proprio con il Lione l'asse potrebbe allargarsi però. Dopo Kalulu e con ogni probabilità Tatarusanu, i discorsi con la società francese riguardano Paquetà. C'è da capire se l'operazione per il portiere rumeno possa rientrare in una trattativa più ampia per il brasiliano o se le cose proseguiranno in strade distinte, ma l'interesse dei transalpini sul trequartista brasiliano del Milan è concreto. Sul piatto secondo le prime indiscrezioni un'offerta da 20 milioni di euro. Il Milan ne chiede 22-23 per accettare con l'allenatore Stefano Pioli che non si opporrebbe alla cessione.