Milan, niente da fare per Simakan: salta il rinforzo in difesa

Il difensore centrale era l'obiettivo principale per il Milan nell'ultimo giorno di calciomercato, ma alla fine nessuna delle trattative aperte è andata in porto. Per la più calda, che portava a Mohamed Simakan, Maldini e Massara non sono riusciti a trovare l'intesa con lo Strasburgo che ha rifiutato tutte le offerte avanzate dai rossoneri, arrivati fino a 15 milioni di parte fissa più bonus e percentuale sulla eventuale futura rivendita. Con Kabak tolto dal mercato dallo Schalke 04 e con Antonio Rudiger "blindato dal Chelsea (i londinesi trattavano solo prestito secco oneroso), il Milan non ha potuto far altro che desistere e decidere, alla fine, di rimanere così.

19:10 LO STRASBURGO NON MOLLA, SIMAKAN NON SI FA

Non si è trovato l'accordo, al termine di una giornata di colloqui intensi, tra il Milan e lo Strasburgo per Simakan. Il club francese ha rifiutato anche l'ultima offerta di Maldini e Massara: trattativa saltata.

17:57 L'EQUIPE: RILANCIO DEL MILAN PER SIMAKAN

L'Equipe, che sta seguendo la vicenda con grande attenzione, parla di un nuovo rilancio del Milan per Simakan: i rossoneri sarebbero saliti a quota 15 milioni di parte fissa più bonus e percentuale sulla futura rivendita.

17:46 L'EQUIPE, LO STRASBURGO RIFIUTA ANCHE LA SECONDA OFFERTA DEL MILAN

Non c'è ancora accordo tra il Milan e lo Strasburgo per Simakan. Lo scrive l'Equipe, secondo cui il club francese avrebbe rispedito al mittente anche la seconda offerta dei rossoneri che prevedeva un esborso di 12 milioni più 3 di bonus e il 20% su una eventuale futura rivendita. La trattativa non sarebbe ancora definitivamente saltata: colloqui sempre in corso.

17:09 IL MILAN RILANCIA CON LO STRASBURGO

Dalla Francia filtra la notizia di un rilancio rossonero con lo Strasburgo per Simakan: 15 milioni più una percentuale sulla rivendita.

14:20 LO STRASBURGO RIFIUTA PRIMA OFFERTA PER SIMAKAN

Secondo quanto filtra dallo staff di Simakan, la prima offerta del Milan allo Strasburgo non è stata accettata. Serve ora un rilancio dei rossoneri in tempi brevi. Il difensore spinge per il trasferimento in Italia. Lo riporta Milan News.

13.15 LO SCHALKE TOGLIE KABAK DAL MERCATO

Simakan sempre più vicino al Milan, soprattutto dopo che lo Schalke 04 ha deciso di togliere dal mercato Ozan Kabak, centrale turco che interessa ai rossoneri. Secondo fonti tedesche, il club di Gelsenkirchen avrebbe deciso di cambiare strategia e il giocatore è stato tolto dal mercato.

12: 20 RMC: ACCORDO CON SIMAKAN DELLO STRASBURGO

Secondo RMC Sport, il Milan avrebbe trovato un accordo con Mohamed Simakan, difensore classe 2000 dello Strasburgo pronto a firmare un contratto di 5 anni. Il club rossonero si prepara ora a presentare un'offerta ufficiale ai francesi.