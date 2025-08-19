Logo SportMediaset
Mercato

Verona, rinforzo per Zanetti: ufficiale Rafik Belghali

19 Ago 2025 - 11:48
L'Hellas Verona "comunica di aver acquisito - a titolo definitivo - dal KV Mechelen le prestazioni sportive del difensore belga Rafik Belghali, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029.

Nato a Lovanio, in Belgio, di origini algerine, Rafik Belghali è un terzino destro cresciuto nei settori giovanili di Club belgi e olandesi come Sint-Truiden, PSV, Lierse, Zulte Waregem e Lommel. Nel 2023 si trasferisce al Mechelen, squadra con cui debutta in Pro League il 30 luglio 2023, nella partita pareggiata 1-1 contro il Club Brugge. Durante il suo primo anno nella massima serie belga colleziona 9 presenze, 2 gol e 1 assist.

Nella scorsa stagione, Belghali ha totalizzato 36 presenze, siglando 1 gol e fornendo 1 assist, a cui si aggiungono 2 apparizioni nella Croky Cup, la coppa nazionale belga.

A livello internazionale, ha vestito la maglia dell’Algeria U23, ricevendo la sua prima convocazione a marzo 2022 per due amichevoli contro la Mauritania.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Rafik, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali in maglia gialloblù".

