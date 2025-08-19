Logo SportMediaset
Mercato

Padova, dal Monza arriva il portiere Sorrentino

19 Ago 2025 - 13:34

Il Padova ha ufficializzato l'ingaggio del portiere Alessandro Sorrentino, classe 2002, in prestito dal Monza con opzione di riscatto. Ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2021/2022, difendendo i pali del Pescara in 26 occasioni in Serie C. Viene prelevato dal Monza nella stagione 2022/2023, ma il suo esordio in Serie A avviene nella stagione 2023/2024, difendendo i pali contro Lecce, Frosinone (andata e ritorno), Empoli, Inter, Milan e Juventus. Nella stagione 2024/2025 passa in prestito al Frosinone in Serie B, giocando 2 gare contro Brescia e Bari. Nel marzo 2022 fa il suo esordio in maglia azzurra con la Nazionale Under 20 con il ct Alberto Bollini, giocando contro Norvegia e Polonia. Nel marzo 2023 il ct Paolo Nicolato lo fa giocare in Nazionale Under 21 nella gara contro la Serbia (vittoria per 2-0).

