Padova, dal Monza arriva il portiere Sorrentino

Il Padova ha ufficializzato l'ingaggio del portiere Alessandro Sorrentino, classe 2002, in prestito dal Monza con opzione di riscatto. Ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2021/2022, difendendo i pali del Pescara in 26 occasioni in Serie C. Viene prelevato dal Monza nella stagione 2022/2023, ma il suo esordio in Serie A avviene nella stagione 2023/2024, difendendo i pali contro Lecce, Frosinone (andata e ritorno), Empoli, Inter, Milan e Juventus. Nella stagione 2024/2025 passa in prestito al Frosinone in Serie B, giocando 2 gare contro Brescia e Bari. Nel marzo 2022 fa il suo esordio in maglia azzurra con la Nazionale Under 20 con il ct Alberto Bollini, giocando contro Norvegia e Polonia. Nel marzo 2023 il ct Paolo Nicolato lo fa giocare in Nazionale Under 21 nella gara contro la Serbia (vittoria per 2-0).