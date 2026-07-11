Amorim scommette su Jashari: l'Atalanta lo insegue, ma Ardon è intoccabile

Sullo sfondo c'è però l'Atalanta. Jashari piace moltissimo a Sarri, che ha chiesto alla Dea di provare a prenderlo ma la formula che vorrebbero i nerazzurri, prestito con diritto di riscatto, non è nemmeno presa in considerazione dal Milan. E allora, a meno di improvvisi cambi di scena, è probabile che Jashari resti dov'è. Per conquistarsi lo spazio che l'anno scorso non è riuscito a ritagliarsi.