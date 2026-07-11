Amorim scommette su Jashari: l'Atalanta lo insegue, ma Ardon è intoccabile

La prima stagione è scivolata via così, tra pochissimi sussulti e una evidente difficoltà ad ambientarsi in un campionato complicato. Ardon Jashari resta però un patrimonio del Milan, un giocatore costato moltissimo (34 milioni) sul quale investire per il futuro resta una necessità. Logico, quindi, che allo svizzero venga data un'altra possibilità anche perché il primo a voler scommettere su di lui è Amorim, il suo nuovo tecnico.
Il portoghese è convinto delle qualità di Ardon, giocatore che secondo lui potrà venire molto utile in una squadra che sarà portata a pressare molto, giocare veloce e favorire gli inserimenti. Per questo, chiuso il Mondiale con la Svizzera, finirà sotto la lente di ingrandimento di Amorim, che vorrà valutarlo di persona e pensa a lui per un ruolo significativo in squadra, anche con Modric, dal quale lo svizzero può continuare a imparare molto.
Sullo sfondo c'è però l'Atalanta. Jashari piace moltissimo a Sarri, che ha chiesto alla Dea di provare a prenderlo ma la formula che vorrebbero i nerazzurri, prestito con diritto di riscatto, non è nemmeno presa in considerazione dal Milan. E allora, a meno di improvvisi cambi di scena, è probabile che Jashari resti dov'è. Per conquistarsi lo spazio che l'anno scorso non è riuscito a ritagliarsi.