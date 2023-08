Mercato Milan: Messias vicino al Genoa in prestito oneroso. Venerdì le visite

LO SCATTO

Il Grifone ha superato il Torino nella corsa all'esterno destro brasiliano. Le società lavorano ai dettagli dell'operazione

Junior Messias è destinato a lasciare il Milan. Non per andare al Torino come sembrava inizialmente bensì al Genoa che, nelle ultime ore, ha presentato un'offerta interessante per il club rossonero. Le due società stanno trattando sulla base di un prestito con l'obbligo di riscatto a cifre superiori a quelle trattate col Torino. Dopo gli otto acquisti portati a casa, per il Milan è tempo di cedere e l'esterno brasiliano potrebbe essere il primo a muoversi.

Chiuso dagli arrivi di Chukwueze e Pulisic, con ancora Saelemaekers in rosa, lo spazio per Messias al Milan si è notevolmente ridotto e l'avventura in rossonero può considerarsi chiusa. Il Genoa di Gilardino lo vuole per dare qualità alla fase offensiva e dopo un primo accordo tra società ora è il momento dei dettagli con l'ex Crotone. L'affare si potrebbe concludere con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla salvezza. La cifra dell'operazione dovrebbe essere inferiore ai 5 milioni di euro. Messias è atteso a Genova venerdì per le visite mediche.

GLI ALTRI GIOCATORI IN USCITA

Messias non è l'unico giocatore che il Milan proverà a piazzare nelle ultime settimane di mercato anche per lasciare spazio a un altro paio di tasselli richiesti da Pioli. Andiamo con ordine.

La situazione De Ketelaere è un intrigo che può finire in qualsiasi modo. Il trequartista belga ha dato l'ok al trasferimento in prestito oneroso all'Atalanta con diritto di riscatto, ma con i suoi agenti vuole strappare un contratto migliore a partire dalla prossima stagione in caso di conferma in nerazzurro. Qui l'affare si è arenato in attesa di una quadra.

Fodé Ballo-Touré non sarà più il vice Theo Hernandez, ma dopo aver trattato a lungo e a vuoto con Fulham e Bologna, ora è il turno del Werder Brema. Il Milan sta cercando l'accordo con il club tedesco che nel frattempo sta convincendo il terzino a trasferirsi.

Per quanto riguarda Krunic servirà un'offerta irrinunciabile del Fenerbahce per lasciarlo partire e difficilmente arriverà, mentre Origi non ha ancora trovato una sistemazione adatta nonostante le sirene turche, arabe e inglesi.

Tutto questo mette in standby anche la situazione di Lorenzo Colombo. L'idea è di lasciarlo partire ancora in prestito, ma tutto dipenderà dalle ultime mosse offensive del Milan, soprattutto in uscita. Gli estimatori non mancano, ma al momento il Milan ha deciso di tenerlo in rosa.