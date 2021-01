Mercato, Milan a caccia di un centrocampista: spunta l'ipotesi Meité

MERCATO

Il Milan piomba su Soualiho Meité. Sfumata definitivamente la pista che portava a Manu Koné, ormai prossimo ad accasarsi al Borussia Moenchengladbach, i rossoneri hanno avviato i contatti con l'entourage del centrocampista francese, ormai ai margini del progetto Torino. I granata lo hanno messo sul mercato e lo cederebbero volentieri anche in prestito con diritto di riscatto. lapresse

Evidentemente per il Milan sarebbe una sorta di ripiego, utile soprattutto a tamponare la falla che si è aperta in mezzo al campo dopo l'infortunio di Bennacer e la positività al coronavirus di Krunic. Non certo un colpo in prospettiva come poteva essere invece il 19enne del Tolosa.

Per il momento si tratta solo di un sondaggio, ma se le condizioni dovessero rivelarsi favorevoli il club rossonero potrebbe far partire una trattativa vera e propria, da chiudere in tempi abbastanza rapidi per regalare immediatamente a Pioli un rinforzo a centrocampo.