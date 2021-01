Il M'gladbach mette pressione al Milan, accordo vicino per Koné con il Tolosa

MANOVRE ROSSONERE

Sono ore calde per il futuro di Manu Koné, 19enne promessa del Tolosa individuato da tempo dal Milan come rinforzo immediato per il centrocampo. Il giovane centrocampista ha da tempo un accordo con i rossoneri e preferirebbe sbarcare in Serie A, ma dalla Francia riportano un accordo ormai sancito tra i francesi e il Borussia Moenchengladbach. Per Mohamed Simakan il Lipsia non molla la presa. Getty Images

Secondo il sito transalpino '10 Sport', Tolosa e Borussia starebbero intensificando i contatti nelle ultime ore per chiudere l'operazione. Koné, invece, avrebbe trovato l'accordo con i tedeschi per un contratto di 5 anni e mezzo. L'emergenza a centrocampo avrebbe fatto rompere gli indugi a Maldini per accelerare la trattativa, anche se c’è ancora distanza tra domanda (15 milioni di euro cash) e offerta (7 milioni più eventuali bonus).

Il Diavolo è sempre alla ricerca di un difensore, individuato da tempo in Mohamed Simakan. Anche in questo caso, i pericoli arrivano dalla Bundesliga, dove il Lipsia non molla la presa. Il centrale ha da tempo l'accordo con i rossoneri, che continuano a trattare con lo Strasburgo: il Milan ha offerto 15 milioni più 2/3 di bonus, lo transalpini ne chiedono 18+2. La distanza è poca e l'accordo sembra ormai a un passo per colui che sostituirà in rosa i partenti Musacchio e Duarte.

