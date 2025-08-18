Logo SportMediaset
Mercato

Konate-Real promessi sposi, ma l'affare può anche farsi subito

18 Ago 2025 - 20:09

Quello tra Konaté e il Real Madrid sembra un matrimonio che "s'ha da fare". Il contratto del centralone francese con il Liverpool scade tra meno di un anno e si dice che gli spagnoli l'abbiano già convinto a firmare a zero. Secondo quanto riporta As però, il Madrid potrebbe provare a portare subito in Spagna Konaté mettendo sul piatto una 20ina di milioni. Dall'Inghilterra fanno sapere che i Reds vorrebbero una cifra intorno ai 50 milioni per far partire subito l'ex Lipisa ma, freschi del caso Alexander Arnold, ad Anfield potrebbero valutare anche un'apertura al trasferimento in questa finestra di mercato per non perdere un altro pezzo pregiato della difesa a zero. 

