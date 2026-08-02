Comuzzo: "Felice al Torino, Abate ha le idee chiare"

"Sono contento di essere arrivato qui, in questa piazza importante: le sensazioni in allenamento sono sempre state positive e contro il Burnley lo si è visto in campo": così il difensore del Torino, Pietro Comuzzo, commenta il successo per 1-0 nell'amichevole in Inghilterra. "Abbiamo lottato e stiamo iniziando a trovare le giuste distanze - aggiunge ai microfoni di Sky - dobbiamo lavorare sull'alchimia: possiamo riuscire a fare qualcosa di importante". Il difensore si è messo al lavoro con Abate e i nuovi compagni da pochi giorni: "Il mister ha le idee chiare, ti spinge ad andare sempre più forte anche nell'allenamento - dice sui metodi del tecnico granata - e così si riesce sempre a tirare fuori quella grinta e quell'anima che poi fa la differenza".