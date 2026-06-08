Milan, c'è da ingaggiare anche un ds: spunta Devin Ozek. Chi è il 31enne tedesco che ha fatto vincere il Bayer

Il Milan è alle prese con una lenta e difficile ricostruzione. La dirigenza rossonera è stata letteralmente azzerata e lo staff di Cardinale sta analizzando diversi curriculum per comporre la nuova squadra che dovrà rilanciare i rossoneri. Con l'addio di Tare, c'è da trovare un nuovo ds, e tra i candidati c'è Devin Ozek, 31enne tedesco che ha da poco lasciato il Fenerbahce. Tedesco e classe 1995 (ha 31 ani), Ozek ha giocato a calcio nelle serie minori teutoniche prima di ritirarsi o passare dietro alla scrivania. O quasi perché nel 2021 si è subito legato al Bayer Leverkusen svolgendo il ruolo di osservatore oltre a occuparsi dello sviluppo dei rapporti internazionali del club.
Il 'salto' arriva l'anno dopo quando diventa braccio destro di Simon Rolfes, attuale ds del club. Con lui costruisce il Bayer di Xabi Alonso che vince la Bundesliga (interrompendo il dominio del Bayern) e arriva in finale di Europa League (persa contro l'Atalanta di Gasperini). Un lavoro importante che lo porta all'attenzione dei grandi club, compreso quello del Fenerbahce che decide di ingaggiarlo nel giugno del 2025 come direttore sportivo. Un'esperienza breve che si è conclusa lo scorso 1 maggio di comune accordo. Adesso la possibilità di proseguire la carriera al Milan che lo ha messo seriamente nel mirino, anche se al momento non ci sono ancora stati dei contatti ufficiali tra le parti.
Quello di Ozek, che possiede anche la licenza B da allenatore, è un profilo sì giovane ma internazionale: il 31enne parla ben tre lingue. Sulla carta quindi in linea con quanto è nella testa di Cardinale. Non a caso i rossoneri sono vicini all'ingaggio di Glasner (austriaco) per la panchina e stanno trattando con Ralf Rangnick, tecnico tedesco che al Milan ricoprirebbe il ruolo di dt.