Milan, c'è da ingaggiare anche un ds: spunta Devin Ozek. Chi è il 31enne tedesco che ha fatto vincere il Bayer

Il Milan è alle prese con una lenta e difficile ricostruzione. La dirigenza rossonera è stata letteralmente azzerata e lo staff di Cardinale sta analizzando diversi curriculum per comporre la nuova squadra che dovrà rilanciare i rossoneri. Con l'addio di Tare, c'è da trovare un nuovo ds, e tra i candidati c'è Devin Ozek, 31enne tedesco che ha da poco lasciato il Fenerbahce. Tedesco e classe 1995 (ha 31 ani), Ozek ha giocato a calcio nelle serie minori teutoniche prima di ritirarsi o passare dietro alla scrivania. O quasi perché nel 2021 si è subito legato al Bayer Leverkusen svolgendo il ruolo di osservatore oltre a occuparsi dello sviluppo dei rapporti internazionali del club.