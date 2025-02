Lopetegui e la trattativa con il Milan: "Avanzava bene, poi si è interrotta di botto"

Doveva essere lui, Juan Lopetegui, a prendere il posto di Stefano Pioli sulla panchina del Milan la scorsa estate. I dialoghi erano costanti e positivi, poi la protesta dei tifosi rossoneri ha fatto saltare i piani in Via Aldo Rossi. A tornare sull'accaduto è stato lo stesso tecnico spagnolo, poi finito al West Ham ed esonerato lo scorso gennaio: "Cosa è successo? Si fa vivo il Milan e io sono felicissimo - il retroscena narrato dal 58enne alla Gazzetta -. Club storico e attraente, campionato che mi è sempre piaciuto e l’ho sempre seguito affascinato dalla maniera di intendere il futbol come un gioco collettivo. Arrigo (Sacchi, ndr) ha stimolato fortemente la mia curiosità, mi ha ispirato, l’ho studiato e ho avuto la fortuna di conoscerlo. La trattativa avanza bene, poi si ferma di botto. Non sta a me indicare e commentare le ragioni dello stop".