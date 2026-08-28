Leao dice addio al Milan: i sette anni rossoneri di Rafa dalla gloria dello scudetto alla separazione

L'addio di Leao al Milan si consuma probabilmente con un po' di ritardo, ma alle storie d'amore più belle e tormentate è sempre giusto concedere un'ultima occasione, un ultimo ballo. E poi salutarsi, lasciando che il tempo sistemi le cose, ricordando quanto di bello c'è stato, ed è stato tantissimo, ma anche quanto di brutto c'è stato, e non è stato poco. Una frangia di tifosi rossoneri ha malvisto Rafa, l'altra l'ha amato, ma per entrambe e per il giocatore ora è il momento di andare avanti per il bene di tutti. In un'altra epoca probabilmente Leao sarebbe rimasto per sempre al Milan, ma questa non è epoca di bandiere e tutti dovrebbero prenderne atto.

(di Pietro Lupi e Umberto Porreca)