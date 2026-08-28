Fiorentina, in discesa le quotazioni di Zirkzee: offerta per Beto

La Fiorentina, prima di dare via libera al Como per la cessione di Moise Kean, vuole un sostituto. Dopo aver pensato con insistenza a Joshua Zirkzee, ora le quotazioni dell'olandese sono in discesa perché il Manchester United vorrebbe la cessione a titolo definitivo, anche attraverso l'obbligo di riscatto, mentre i viola lavoravano al prestito con diritto di riscatto.
Il ds Paratici ora ha accelerato per Beto, ex Udinese e oggi all'Everton: presentata un'offerta per il 28enne portoghese valutato 20-25 milioni di euro e che ha un contratto con gli inglesi fino al 2027.