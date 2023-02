Milan, l'avvocato di Leao: "Molte fake news su di lui, vuole restare rossonero"

LE PAROLE

Ted Dimvula smentisce seccamente le ultime voci sul portoghese: "Non vogliamo abbassare la clausola rescissoria"



Sul futuro di Rafael Leao interviene a gamba tesa il suo rappresentante, Ted Dimvula, che ha smentito seccamente le voci circolate negli ultimi giorni di una rottura col Milan sul tema del rinnovo di contratto: "Da diverse settimane stiamo assistendo a un aumento di notizie false e fuorvianti riguardanti Rafael Leao - le parole dell'avvocato a Sky Sport -. Queste informazioni diffamatorie hanno un solo scopo: paralizzare il dialogo cordiale e professionale che abbiamo con la dirigenza del Milan per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Rafael".

Sulla tanto chiacchierata questione della clausola rescissoria, Dimvuola ha chiarito: "Neghiamo ogni desiderio da parte di Rafael e del suo entourage di abbassare la clausola rescissoria per facilitare una sua cessione la prossima estate".

L'intenzione del portoghese, dunque, è quella di continuare la propria avventura in rossonero: "La priorità del giocatore non è cambiata: vuole restare al Milan e continuare nel suo percorso di crescita e sviluppo in questa società e in questa città che ama così tanto. Al momento stiamo lavorando insieme per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti".

