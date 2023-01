Leao, nodo clausola: ora il rinnovo con il Milan è davvero lontano

LA SITUAZIONE

Rottura con Maldini, rapporto ai minimi termini tra il portoghese e la società

© Getty Images Rottura tra Rafael Leao e il Milan e il rinnovo ora pare davvero difficile. La trattativa si è bruscamente interrotta dopo i colloqui di fine novembre e inizio dicembre tra la società rossonera e l'entourage del portoghese. Tutto bloccato, Maldini e Massara sono irritati e il numero 17 ha smarrito il suo ottimo rendimento in campo. A far saltare il banco, come riporta La Gazzetta dello Sport, la clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto.

Il Milan vuole mantenere i 150 milioni di euro di clausola dell'accordo attuale, mentre Leao spinge per dimezzarla. Da qui il gelo. Rapporti difficile anche da mantenere tra Maldini e l'entourage del giocatore composto da Jorge Mendes, l'avvocato Ted Dimvula e anche il padre dello stesso Rafa. Il rinnovo del contratto in scadenza a fine 2024 è quindi bloccato e la situazione sembra veramente difficile da sbloccare. La società rossonera non vuole scendere a condizioni e il tempo inizia a stringere, ma prima di tutto bisogna ritrovare la serenità in campo.