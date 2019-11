La bomba dall'America: "Il Milan ha preso Ibrahimovic"

LE PAROLE

"Il Milan ha preso Zlatan Ibrahimovic". La bomba arriva dall'America e a rivelarlo è stato Don Garber, commissioner della Mls. Il proprietario del campionato calcistico statunitense non ha dubbi e ai microfoni di ESPN ha spiegato: "Zlatan è un personaggio interessante, mi tiene molto impegnato e hai bisogno di questi giocatori come successe con Beckham anni fa. Lui ha 38 anni e ora è stato preso dal Milan, uno dei club più importanti al mondo. Ha quasi battuto tutti i record di gol segnati in soli 2 anni, spero rimanga ma dipende dai Galaxy: sono stato felice di averlo qui e mi piacciono i momenti con lui, specie quando parla in terza persona".

Dichiarazioni attendibili? Il dubbio rimane perché al momento in Italia non trovano riscontri. I rossoneri sono sicuramente interessati all'attaccante svedese che si è svincolato dai Los Angeles Galaxy, ma l'affare non sembra essere così vicino alla chiusura. Parole che comunque fanno sognare i tifosi rossoneri, un po' meno quelli di Napoli e Bologna.