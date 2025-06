Juve, Conceiçao e Kolo Muani: una doppietta che potrebbe cambiare il loro futuro

L'arrivo di Tudor sembrava avergli sbarrato le porte e invece Conceiçao si è guadagnato la fiducia nel tecnico croato, che dopo averlo visto in gran forma nel finale di campionato contro Udinese e Venezia, una volta avuta la certezza di poter contare ancora su di lui lo ha schierato titolare anche a Washington. Il portoghese classe 2002 è arrivato alla Juve nell'agosto 2024 in prestito per un anno per 7 milioni di euro e ha una clausola di 30 milioni con il Porto. Cifra che il club bianconero vorrebbe arrivare ad abbassare: il neo dg Damien Comolli e il neo director of football strategy Giorgio Chiellini sono già al lavoro per trattenerlo, anche se l'exploit al Mondiale potrebbe far lievitare i costi dell'operazione. Stesso discorso per Kolo Muani. "Voglio restare. Sto bene qui, riesco a giocare bene e a fare gol, sono felice", il messaggio lanciato alla Juve dall'attaccante francese alla fine della partita contro l'Al Ain. Kolo Muani, che ha scalato le gerarchie di Tudor per il reparto avanzato, è in bianconero in prestito dal Psg. A Torino l'obiettivo è quello di rinnovarlo per un'altra stagione con l’inserimento nell'accordo con i francesi di un diritto o un obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni intorno ai 40-45 milioni di euro.