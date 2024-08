Juve-Kalulu, ci siamo: il difensore ha detto sì, mercoledì visite mediche

MOSSE BIANCONERE

Il difensore rossonero ha dato il via libera al trasferimento in bianconero. Via libera per Djalò alla Roma

Pierre Kalulu ha scelto la Juventus. Nel tardo pomeriggio di lunedì il club bianconero aveva ripreso i contatti con il difensore francese, che non rientra nei piani di Fonseca, che dopo qualche giorno di riflessione ha deciso di dare il via libera al proprio trasferimento alla Juventus. Per lui è contratto fino al 2029, mentre al Milan andranno 3,5 milioni per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 14 + 3 di bonus e il 10% su una futura rivendita. Mercoledì le visite mediche. L'arrivo in bianconero di Kakuku libera Tiago Djalò, fuori dal progetto di Thiago Motta, per la Roma. Il portoghese ha dato l'ok al trasferimento in giallorosso.

Insieme a Origi, Ballo-Touré, Adli e Pobega, Kalulu non rientrava più nei piani del Milan che da una sua cessione fa una grande plusvalenza, visto che è stato prelevato da zero dal Lione nell'estate 2020, quando aveva appena 20 anni. Alla Juventus non ha garantito il posto da titolare, ma Thiago Motta è un suo estimatore e lo ha voluto con sé. Sul fronte Djalò, la Roma - come riferisce Alfredo Pedullà - ha proposto alla Juve un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni più 2 di bonus, con il club bianconero che potrebbe mantenere un 10 o un 15% sulla futura rivendita del giocatore.