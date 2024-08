Esordio a sorpresa e gol contro il Como: alla scoperta di Mbangula

JUVENTUS-COMO

Thiago Motta lo lancia a sorpresa dal primo minuto contro il Como e lui trova subito la via della rete: chi è Samuel Mbangula?

© Getty Images "Mbangula? Gioca perché se lo merita", parola di Thiago Motta. Detto, fatto. È Samuel Mbangula la prima mossa a sorpresa di Thiago Motta da nuovo allenatore della Juventus. Schierato titolare contro il Como, l'esterno belga ha bagnato il proprio esordio in prima squadra con il gol che ha sbloccato la sfida dell'Allianz Stadium. Una rete che ha messo in mostra tutte le sue qualità: corsa, velocità, dribbling e precisione nel tiro. Ma chi è Samuel Mbangula?

Belga classe 2004, vent'anni compiuti il 16 gennaio, Mbangula è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Club Brugge. Nel 2019 arriva la chiamata dell'Anderlecht, dove resta solo un anno perché decide di accettare la coorte della Juventus. Comincia a giocare con la formazione Under 17 dove si mette subito in mostra venendo promosso in Under 19 prima (la formazione Primavera) e in Next Gen nella passata stagione. In estate è stato convocato in prima squadra da Thiago Motta scendendo in campo nelle sfide con Norimberga e Brest. Questa sera l'esordio in prima squadra diventando il primo giocatore belga della storia a giocare titolare in Serie A con la Juventus. Vedi anche juventus Juve, Save the Children è lo sponsor per l’esordio stagionale

Nato come prima punta di ruolo, nel corso degli anni ha cambiato la propria posizione giocando spesso sia sulla fascia sinistra che come seconda punta. Molto apprezzato sia da Montero che da Brambilla, è stato punto fermo sia dell'Under 19 che della Next Gen conquistando anche la convocazione in Nazionale in occasione delle qualificazioni dell'Europeo di categoria. In attesa dei rinforzi che arriveranno nel mercato, Thiago Motta ora ha la consapevolezza di avere una freccia in più nel proprio arco offensivo.