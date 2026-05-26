Non c'è tempo da perdere: il calcio italiano ha bisogno di un vero Milan, che adesso non c'è

In tutto questo, Max Allegri ha sicuramente le sue responsabilità, perché la squadra a febbraio era una seria candidata allo scudetto, poi è crollata come quelle squadre di provincia che partono a razzo per mettere da parte punti preziosi. Però la domanda è: se avesse vinto con il Cagliari, sarebbero stati cancellati i precedenti risultati negativi e si sarebbe andati avanti con lui? Probabilmente la risposta e sì, oggi l'ex allenatore sarebbe in sede a chiedere qualche giocatore (che poi altrettanto probabilmente non sarebbe stato acquistato) e a programmare il lavoro per il prossimo campionato e la prossima Champions League. Invece tutto questo toccherà a un altro e Allegri un giorno potrà raccontare di avere vinto due derby e preso zero gol contro l'Inter campione d'Italia. Però dall'altra parte nel frattempo festeggiavano, come è successo spesso in questi anni Venti. Ecco perché ci sarebbe proprio bisogno di vero Milan.