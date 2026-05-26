Torino, Ilkhan rinnova fino al 2027

Il Torino Football Club "è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto del calciatore Emirhan Ilkhan fino al 30 giugno 2027". Nato a Istanbul il primo giugno 2004 e cresciuto nel settore giovanile del Besiktas — con cui ha collezionato anche importanti esperienze internazionali nella UEFA Youth League — Ilkhan ha esordito tra i professionisti a soli 17 anni, conquistando la Supercoppa di Turchia contro l'Antalyaspor il 5 gennaio 2022. Successivamente ha totalizzato 11 presenze e una rete in Süper Lig. Approdato al Toro nell'estate del 2022, nel suo primo anno in Italia ha collezionato 4 apparizioni in maglia granata. Dopo i successivi periodi in prestito, prima alla Sampdoria (8 presenze) e poi al Basaksehir (34 presenze e 2 gol), nella stagione 2025-26 ha totalizzato 22 presenze e 2 reti tra campionato e Coppa Italia con la divisa del Torino.