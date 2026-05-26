Torino, Ilkhan rinnova fino al 2027

26 Mag 2026 - 18:57
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Il Torino Football Club "è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto del calciatore Emirhan Ilkhan fino al 30 giugno 2027". Nato a Istanbul il primo giugno 2004 e cresciuto nel settore giovanile del Besiktas — con cui ha collezionato anche importanti esperienze internazionali nella UEFA Youth League — Ilkhan ha esordito tra i professionisti a soli 17 anni, conquistando la Supercoppa di Turchia contro l'Antalyaspor il 5 gennaio 2022. Successivamente ha totalizzato 11 presenze e una rete in Süper Lig. Approdato al Toro nell'estate del 2022, nel suo primo anno in Italia ha collezionato 4 apparizioni in maglia granata. Dopo i successivi periodi in prestito, prima alla Sampdoria (8 presenze) e poi al Basaksehir (34 presenze e 2 gol), nella stagione 2025-26 ha totalizzato 22 presenze e 2 reti tra campionato e Coppa Italia con la divisa del Torino.

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