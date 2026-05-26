Sassuolo, Carnevali allontana il Milan: "Nessun contatto. Grosso vuole andare via"

26 Mag 2026 - 20:31
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Carnevali © ansa

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"Sono 13 anni che sono al Sassuolo, non ho avuto nessun tipo di contatto né col Milan né con nessun altro club". Giovanni Carnevali, ad dei neroverdi parla ai microfoni di Sky del suo futuro e di quello di Grosso: "Con Fabio c’è un rapporto speciale, noi avremmo piacere di continuare con lui ma parlando col suo procuratore credo che la sua volontà sia quella di lasciare il Sassuolo (Fiorentina e Bologna sono le società più interessate, ndr). Dobbiamo saperlo presto perché va cercato il sostituto giusto. La nostra politica è sempre stata quella di avere un allenatore con determinate caratteristiche, un paio di idee o anche di più le abbiamo già, vedremo. Non abbiamo mai trattenuto nessuno e non lo faremo questa volta. Abate o Aquilani? Sono due ottimi profili, Aquilani è stato anche un nostro giocatore ma anche con Abate abbiamo un bel rapporto. Ci sono però anche dei profili stranieri che stiamo valutando, potremmo decidere di provare qualcosa di diverso. Muharemovic? Ad oggi non c’è nulla di concreto, con l’Inter non ne abbiamo mai parlato. Probabilmente potrebbe esserci qualcosa all’estero".

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