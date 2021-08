Incontro positivo con gli agenti: Bakayoko sempre più vicino al Milan

Tiémoué Bakayoko sta per tornare in rossonero. L'incontro a Casa Milan tra gli agenti che curano gli interessi del centrocampista di proprietà del Chelsea e Maldini e Massara è stato molto positivo ed ora al Milan non resta che trovare l’intesa con i blues. La formula sembra essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, visto che la società inglese ha esercitato l’opzione per prolungare il contratto di Bakayoko fino al 2023.