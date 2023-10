Il Real Madrid piomba su Thiaw: 20 milioni per il Milan

Il Real Madrid vuole Malick Thiaw per la propria difesa. La società spagnola, alla ricerca di giocatori affidabili e di prospettiva soprattutto dopo gli infortuni ricorrenti di Militao ed Alaba, ha messo nel mirino il difensore tedesco del Milan ed è pronto a offrire 20 milioni di euro per il giocatore. L'interesse è per la prossima stagione ma, secondo indiscrezioni dalla Spagna, con la volontà di trovare un accordo già in queste fasi.