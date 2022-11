Il papà di Leao spaventa il Milan: "Chelsea, Barça e Real? Valutiamo tutto"

LE PAROLE

Il rinnovo del portoghese non si sblocca: "È il migliore della Serie A"

© Getty Images Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan non si sblocca e ora sono arrivate anche le parole del papà del giocatore a mettere ancora più pepe alla questione. In un'intervista a Record Antonio Leao ha spaventato i rossoneri: "L'interesse del Chelsea? Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo di tutto, senza che si tratti per forza di Chelsea, Barcellona o Real Madrid". Di mezzo c'è anche il contenzioso con lo Sporting Lisbona dove il portoghese è stato condannato a pagare circa 20 milioni di euro: "Ci stiamo lavorando".

Leao è in scadenza nel 2024 con il Milan, ma il tempo stringe. Maldini e Massara vogliono chiudere nel giro di poche settimane, ma c'è da fare i conti con le casse societarie e il tetto salariale. La volontà del giocatore è quella di rimanere, ma bisogna trovare la quadra sull'ingaggio. La richiesta è di 7 milioni di euro, i rossoneri possono spingersi fino a 5,5: qui si gioca la partita.

Il papà di Leao ha anche confermato che suo figlio si è ambientato bene in Italia: "Lui adora stare in Italia. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente... perché è il migliore".