Il Milan stringe per il difensore: spunta Kelly a gennaio dalla Premier League

MILAN

Casting in casa rossonera per assicurarsi il centrale nel mercato invernale: si coglieranno le occasioni

Lloyd Kelly. È lui uno dei grandi obiettivi del Milan in vista del prossimo gennaio. Classe 1998, nato a Bristol, il 25enne è sul taccuino di Geoffrey Moncada, a caccia di un centrale di difesa in vista del mercato di gennaio. I rossoneri, che hanno perso in un sol colpo Pellegrino e Kalulu a Napoli, devono rimpolpare il reparto arretrato: è questa la priorità, e si andrà a caccia di occasioni. E il centrale del Bournemouth, di nazionalità inglese rappresenta alla perfezione la classica opportunità, visto il contratto in scadenza il prossimo giugno. L'obiettivo in Via Aldo Rossi è anticiparne l'arrivo di sei mesi.

Kelly ha già comunicato al club militante in Premier League (7 presenze in questo primo scorcio di stagione) che non prolungherà: si sta quindi guardando attorno alla ricerca di un nuovo club. I rossoneri ovviamente lo attirano, ma dovrà vincere la concorrenza di altri nomi, anch'essi seguiti dalla dirigenza dei 19 volte campioni d'Italia: c'è Maxime Estève, 21enne centrale del Montpellier e anche Konstantinos Koulierakis, greco classe 2003 che fa della fisicità la dote migliore. Ovviamente Moncada vuole giocare d'anticipo per avere a disposizione il nuovo difensore ai primi di gennaio, visto il calendario fittissimo.

Pioli aspetta rinforzi, visto che sarà contato nel reparto arretrato avrà gli uomini contati centralmente: con Kalulu e Pellegrino out, restano Tomori, Thiaw e Kjaer, quest'ultimo spesso vittima di problemi fisici (a proposito, la presenza del danese con l'Udinese è tutt'altro che scontata). Con i friulani però, tornerà almeno a disposizione Loftus-Cheek: l'inglese, a lungo fuori, potrà disputare uno spezzone di partita. Con il Psg alle porte è assai probabile che si procederà con il turnover: a centrocampo si scalda Pobega, davanti invece c'è da capire se si rischierà Pulisic, vittima di una contrattura a Napoli. In alternativa, vista l'assenza di Chukwueze, è pronto Romero. Il faro avanzato invece potrebbe essere Jovic con l'obiettivo di far riposare Giroud.