Il Milan spinge per Tadic ma l'Ajax frena: "Non è in vendita"

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri sperano che il fantasista serbo chieda la cessione

Dusan Tadic interessa al Milan ed è lusingato dal corteggiamento dei rossoneri. L'Aiax, però, non ci sente e non ha nessuna intenzione di cederlo. "Tadic non è in vendita. Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per noi - le parole al Telegraaf dal direttore sportivo del club olandese, Marc Overmars -. E' il cemento tra i mattoni dell’Ajax". Il Diavolo spera che sia il serbo a chiedere la cessione. Getty Images

In casa Milan prosegue la caccia al sostituto di Calhanoglu e il fuoriclasse serbo piace molto a Maldini e alla dirigenza. Il ragazzo avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento, ma ha un contratto con i Lancieri fino al 2023 e da quelle parti non c'è la minima intenzione di privarsi di uno dei pilastri della squadra, oltre che capitano. Il Diavolo resta così alla finestra e spera che sia Tadic a forzare la mano per il trasferimento. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire la fattibilità dell'operazione