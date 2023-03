Il Milan ripensa a Morata, lui aspetta ancora la Juve

RITORNO IN VISTA

L'attaccante spagnolo andrà in scadenza con l'Atletico nel 2024 e in estate potrebbe tornare in Serie A

Alvaro Morata è legato a doppio filo all'Italia, sia in campo, sia fuori. L'attaccante spagnolo è sposato con la veneziana Alice Campello e da noi ha scritto importanti pagine della sua carriera sportiva. Tutte con la "sua" Juventus. Dove sarebbe potuto tornare, o rimanere, in estate, se i bianconeri e l'Atletico Madrid avessero trovato un accordo sulla cessione definitiva del cartellino. Che non c'è stato. E così Morata è tornato a giocare nella Liga. Non con molta fortuna, anche perché Diego Simeone non è che straveda per lui e l'arrivo di Depay gli ha tolto tanto spazio. Ma adesso, a poco più di un anno dalla scadenza del contratto con i "colchoneros", nel futuro di Alvaro è tornato ad affacciarsi il Belpaese.

E così Morata è tornato a giocare nella Liga. Non con molta fortuna, anche perché Diego Simeone non è che straveda per lui e l'arrivo di Depay gli ha tolto tanto spazio. Ma adesso, a poco più di un anno dalla scadenza del contratto con i "colchoneros", nel futuro di Alvaro è tornato ad affacciarsi il Belpaese.

Non sotto forma della Signora, come lui spererebbe, ma del Milan. I rossoneri già in passato si erano fatti avanti per "Alvarito", ma lui aveva sempre detto che in Italia "solo alla Juve". Adesso, però, le cose potrebbero cambiare. E vero che a Torino sono sempre pronti ad accoglierlo, in particolare Allegri che è un suo grande estimatore, ma in questo momento ci sono tanti altri problemi da risolvere, che non provare a riallacciare una trattativa con l'Atletico dopo le tensioni dei mesi precedenti.

E così ecco il Diavolo. Che è alla ricerca quasi disperata di un attaccante da affiancare a Giroud (che va verso il rinnovo) viste le delusioni avute da Origi e compagnia e le incertezze su Leao. E Morata avrebbe tutte le caratteristiche tecniche necessarie per rilanciare l'attacco di Pioli. Anche dal punto di vista economico, l'operazione sarebbe fattibile: il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro. Ci sarebbe da ragionare sullo stipendio, visto che alla Juve guadagnava 5 milioni di euro a stagione. Ma se si dovesse arrivare a quel punto, significherebbe che Morata ha aperto le porte al Milan e che la Juve non si è fatta avanti. Sullo sfondo c'è la Mls, ma a 30 anni forse non è ancora tempo di lasciare il calcio che conta.