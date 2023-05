Il Milan riparte da Leao: a inizio settimana la firma sul rinnovo

L'ATTESA

Clausola rescissoria da 175 milioni di euro

© Getty Images Ci siamo, è countdown per la firma di Rafael Leao sul tanto atteso rinnovo con il Milan. A inizio settimana è previsto, infatti, l'incontro per mettere fine alla telenovela che dura da più di un anno. Il portoghese e i rossoneri hanno trovato l'accordo per il prolungamento a 5,5 milioni di euro all'anno più bonus. Decisiva la volontà dell'attaccante portoghese che in rossonero ha trovato una seconda famiglia. Maldini e Massara, dopo mesi e mesi di trattativa, sono riusciti a inserire una clausola da 175 milioni di euro.

Non ci sono più dubbi: Leao ha deciso di restare al Milan, indipendentemente dalla qualificazione alla prossima Champions League. Un altro atto d'amore da parte del portoghese dopo che la scorsa estate ha rifiutato il Chelsea negli ultimi giorni di mercato. I rossoneri hanno deciso di puntare su di lui per proseguire il progetto di una squadra giovane e competitiva. Progetto che è destinato a continuare nonostante la brutta eliminazione contro l'Inter in Champions.