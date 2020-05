Il Milan prova ad arruolare Odegaard

MANOVRE ROSSONERE

Il Real Madrid potrebbe aiutare ancora il Milan a rinforzare la sua rosa. Dopo Theo Hernandez, infatti, c'è un altro giocatore dei Blancos che potrebbe vestire la maglia rossonera. Si tratta del giovane talento Martin Odegaard. Arrivato in Spagna a 16 anni, il centrocampista norvegese ha fatto esperienza in prestito e quest'anno ha convinto con la Real Sociedad, firmando 7 gol e 8 assit finora. Un bel prospetto con la giusta esperienza che farebe al caso del nuovo Milan di Rangnick, sia per età, sia per caratteristiche tecniche. L'occasione di Leao

Molto probabilmente il Real Madrid lo richiamerà alla base a fine stagione, anche se la sua attuale squadra ha un'opzione per il rinnovo del prestito. Dal canto suo, il giocatore vorrebbe dimostrare le sue qualità su un palcoscenico di livello più elevato, ma non è detto che Zidane riesca a garantirlgli i minuti che meriterebbe.

E qui si inserisce il Milan. Il Diavolo vorrebbe proporre al Real un prestito con diritto di riscatto senza sborsare subito i 40 milioni di euro necessari per il suo cartellino (in scadenza nel 2023),. Una soluzione che farebbe contente tutte le parti: il Real mantererebbe il controllo sul giocatore, il Milan avrebbe in rosa un talento pronto a sbocciare e lo stesso Odegaard potrebbe misurarsi con una squadra pronta a dargli fiducia per puntare in alto.