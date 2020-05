Ibrahimovic, occhiolino all'Hammarby: "Ci vediamo in campo"

Zlatan Ibrahimovic strizza l'occhio all'Hammarby. "Ci vediamo in campo", è il tweet con cui l'attaccante del Milan risponde a un video in cui il club invita i tifosi a sottoscrivere l'abbonamento. Proprio con l'Hammarby, di cui detiene il 25% delle quote, Ibrahimovic si è allenato durante il lockdown in Italia. Il messaggio del giocatore può suonare sibillino considerata l'incertezza sul suo futuro in Italia. Dopo l'infortunio al polpaccio, Ibra è tornato in Svezia con l'obiettivo di recuperare al più presto in vista della ripartenza della Serie A.