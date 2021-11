Kjaer vecchio cuore rossonero: "Avrei voluto giocare 15 anni nel Milan"

In rossonero Simon Kjaer ha trovato la sua dimensione. In poco meno di due anni il difensore danese si è innamorato del Milan e continua a ribadirlo, non solo con la firma sul rinnovo del contratto, ma anche a parole: "Nessun club al mondo avrebbe potuto chiamarmi e convincermi se ci fosse stata anche un'offerta del Milan! se potessi, non cambierei niente della mia carriera. Anzi si, avrei voluto giocare 15 anni nel Milan. La mia carriera? La vedo finire al Milan", le parole dal ritiro della Danimarca.