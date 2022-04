Il Milan fa sul serio per Asensio: presentata una proposta al giocatore

OBIETTIVO ROSSONERO

Nelle scorse settimana è andato in scena un primo vertice con l'entourage del calciatore

di

Carlo Landoni

E' già molto più di un'idea. Il Milan per Marco Asensio fa sul serio. Obiettivo reale lo spagnolo del Real Madrid. Il club rossonero si sta muovendo concretamente tanto che nelle settimane scorse, ecco l'elemento in più che possiamo svelare, c'è stato già un primo vertice con l'entourage del giocatore nel quale è stata presentata una seria proposta. La risposta di chi gestisce Asensio si può riassumere così: "L'interesse del Milan è un orgoglio, un futuro a Milano è un'opzione, ci sono anche offerte di un paio di club inglesi tra cui l'Arsenal, siamo pronti a valutare ogni possibilità". Getty Images

Al momento Asensio non ha preso alcuna decisione. La prenderà soltanto verso fine stagione, quando avrà più chiaro il suo ruolo nel nuovo Real Madrid, dopo un altro confronto con il Presidente Perez. Lo spagnolo vuole garanzie tecniche: la concorrenza non mancherà, tra l'arrivo di Mbappè, l'intoccabilità di Benzema, e poi ci sono Vinicius e Rodrigo.

Il suo contratto scade a giugno 2023. Il Real Madrid ha già presentato l'offerta di rinnovo alle stesse cifre del contratto in essere intorno ai 5 milioni, con deroga sui bonus. Proposta di rinnovo presentata per evitare di perdere poi il giocatore da gennaio 2023 a costo zero. Il Real vuole una risposta entro la fine del campionato perché se arrivasse una richiesta dall'estero verrebbe presa in considerazione. Da Valdebebas rumors raccontano che non sarebbero entusiasti del rendimento stagionale dell’attaccante.

Il Real valuta Asensio 25/30 milioni. Una cifra che Maldini potrà trattare se tra Asensio e il Real Madrid si produrrà nei prossimi mesi una situazione di stallo. Il Milan è già al lavoro. Potrebbe diventare per l'attaccante il trampolino per riconquistare la Nazionale spagnola, persa negli ultimi tempi, in vista dei Mondiali. Come abbiamo detto ha già peso contatti seri con il suo entourage, ne parlerà a fine stagione anche con Il Real Madrid. Asensio è obiettivo rossonero.

Acquistato dal Real Madrid nel 2015, anche la Roma a quell’epoca lo stava trattando. Sette anni dopo lo spagnolo ha una nuova occasione per giocare nel nostro campionato.