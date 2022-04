Mercato Milan, doppio colpo dal Lille: accordo per Botman e Renato Sanches

Il Milan sta pensando già alla stagione che verrà. A prescindere da come finirà la volata scudetto con Inter e Napoli, la società rossonera ha un margine di sicurezza sul quinto posto e la partecipazione alla prossima Champions League non pare essere in discussione. Le entrate derivanti dalla qualificazione permetteranno a Maldini e Massara di concretizzare qualche operazione in piedi da mesi e dall'Inghilterra sono sicuri: l'accordo con il Lille per il doppio colpo Botman e Renato Sanches è già stato trovato.