Tomori non si abbatte: "Sarà la fede a guidarmi". Il club lavora allo scambio con Tavares

Fikayo Tomori fa parte della lista dei giocatori bocciati da Ruben Amorim, che lo ha messo fuori rosa e l'ha esortato a trovare una nuova squadra, e non è stato convocato per l'amichevole di ieri pomeriggio contro il Manchester United. Il centrale inglese vive un momento difficile e oggi ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, evidentemente riferita a questa situazione: "Sarà la fede a guidarmi, non quello che vedo. Credo in Dio".
Tomori ci tiene quindi a far sapere pubblicamente che non si farà abbattere e continuerà sulla sua strada, ma intanto il Milan per lui, che in scadenza nel 2027, cerca una sistemazione per non perderlo a zero l'anno prossimo e la soluzione potrebbe arrivare da una bandiera del club, quel Rino Gattuso ora allenatore della Lazio.
Secondo quanto riportato da La Repubblica infatti, biancocelesti e rossoneri starebbero ragionando su uno scambio con Nuno Tavares, che è portoghese come Amorim e sarebbe perfetto per fare l'esterno a tutta fascia nel gioco del tecnico. Al momento è soltanto un'idea, ma è un'idea che nelle ultime settimane di mercato potrebbe prendere corpo e concretizzarsi.