Tomori non si abbatte: "Sarà la fede a guidarmi". Il club lavora allo scambio con Tavares

Secondo quanto riportato da La Repubblica infatti, biancocelesti e rossoneri starebbero ragionando su uno scambio con Nuno Tavares, che è portoghese come Amorim e sarebbe perfetto per fare l'esterno a tutta fascia nel gioco del tecnico. Al momento è soltanto un'idea, ma è un'idea che nelle ultime settimane di mercato potrebbe prendere corpo e concretizzarsi.