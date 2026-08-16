Liverpool, l'obiettivo dell'Inter Curtis Jones salta l'amichevole col Como

Nel primo dei due match che vede oggi di fronte Liverpool e Como (a porte chiuse all'ora di pranzo, davanti al pubblico di Anfield nel tardo pomeriggio) Curtis Jones non figura neppure in panchina. Il centrocampista inglese, che aveva già saltato l'amichevole contro il Monaco per un problema all'anca, è obiettivo conclamato dell'Inter e non si può escludere che dietro questa decisioni ci siano proprio ragioni di mercato. Dopo aver ultimato l'acquisto di Spence, i nerazzurri sono ora concentrati sulla possibile cessione di Luis Henrique alla Roma per poi provare a finalizzare la trattativa con i Reds per Jones, l'ultimo tassello per completare la rosa richiesta da mister Chivu. L'Inter è pronta a formulare un'offerta vicina ai 35 milioni (30+bonus) sperando che il Liverpool abbassi per proprie richieste per il giocatore in scadenza di contratto tra un anno.