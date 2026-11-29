Il Padova dopo la sconfitta per 3-0 contro il Modena ha reso noto di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Antonio Calabro e il suo staff tecnico: il vice allenatore Giuseppe Padovano, il collaboratore tecnico Domenico De Simone e il match analyst Alessandro Imbrogno. Il club - si legge in una nota - "ringrazia il mister e i suoi collaboratori per la professionalità e l'impegno dimostrati alla guida della squadra e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera".