Lo stato delle cose, tuttavia, pare altro. Il Milan si sta muovendo da tempo e ha carte importanti e pesanti da mettere sul tavolo. I rossoneri possono infatti sfruttare l’asse con Roc Nation, l'agenzia che rappresenta Endrick con cui Cardinale e RedBird hanno solidi legami nel mondo dello sport e dell’intrattenimento (l'amministratore delegato di Milan Sports & Entertainment, la holding che riunisce gli investimenti di RedBird a Milano, è Brett Yormark, ex dirigente di Roc Nation e fratello di Michael Yormark, dirigente dell'agenzia stessa). Concretamente poi ci sono i 60 milioni più bonus che Cardinale è pronto a investire, concendendo al Real una recompra in stile Nico Paz. Per Cardinale, Endrick "è il migliore al mondo nel suo ruolo": un pensiero fisso più forte di quello mourinhiano, per lo meno su Endrick: ecco perché a gennaio è ormai quasi certo di poter portare il brasiliano a Milano.