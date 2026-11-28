Più o meno sono riusuonate così le parole di Mourinho rivolte al presidente Florentino Perez: "Non voglio perdere nessuno, non compratemi nessuno. La squadra è a posto così, non dobbiamo toccare niente". Per il tecnico portoghese, dunque, il Real non va toccato, né in entrata né tanto meno in uscita: quindi Endrick, per Mou, deve restare. Che siano schermaglie verbali o meno, il primo ostacolo per il Milan è questo.
Un secondo ostacolo, indipendentemente dalla volontà di Mourinho, potrebbe invece arrivare dalla Francia. Scrivono infatti in Spagna di un interesse del Psg per Vinicius: che sia reale ci sta, visti gli infortuni tra i Campioni d'Europa, che tuttavia il Real possa sedersi a un tavolo per una trattativa del genere pare molto più difficile. A Madrid, va aggiunto, assicurano poi che Vinicius non abbia intenzione di cambiare aria. Ma tant'è, quando c'è di mezzo il Psg con la sua immensa potenza economica... Ma perché, s'è detto, tutto questo potrebbe essere di ostacolo alle mire milaniste? Perché due attaccanti non potrebbero mai lasciare contemporaneamente il Real a gennaio. Semplice.
Lo stato delle cose, tuttavia, pare altro. Il Milan si sta muovendo da tempo e ha carte importanti e pesanti da mettere sul tavolo. I rossoneri possono infatti sfruttare l’asse con Roc Nation, l'agenzia che rappresenta Endrick con cui Cardinale e RedBird hanno solidi legami nel mondo dello sport e dell’intrattenimento (l'amministratore delegato di Milan Sports & Entertainment, la holding che riunisce gli investimenti di RedBird a Milano, è Brett Yormark, ex dirigente di Roc Nation e fratello di Michael Yormark, dirigente dell'agenzia stessa). Concretamente poi ci sono i 60 milioni più bonus che Cardinale è pronto a investire, concendendo al Real una recompra in stile Nico Paz. Per Cardinale, Endrick "è il migliore al mondo nel suo ruolo": un pensiero fisso più forte di quello mourinhiano, per lo meno su Endrick: ecco perché a gennaio è ormai quasi certo di poter portare il brasiliano a Milano.