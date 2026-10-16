Milan, Cisse sa fare tutto: contro il Salisburgo gol da vero numero nove

La vera forza di Cisse risiede proprio nella sua straordinaria duttilità tattica. Nato trequartista, il diciannovenne ha dimostrato di sapersi esaltare anche da seconda punta e da nove mobile, in una parabola di crescita che potrebbe ricordare, a lungo andare, quella di Christopher Nkunku ai tempi del Lipsia. Del resto, Silvio Baldini aveva già intuito queste sue caratteristiche nell'Under 21, schierandolo da falso nueve nella sfida contro l'Armenia e venendo ripagato con il gol vittoria al novantacinquesimo. Un’esperienza, quella in Nazionale, che lo ha fatto crescere, come lui stesso ha ammesso ai microfoni di SkySport: "I tre gol da centravanti? Diciamo che sono movimenti da nove, anche se oggi agivo da trequartista ma ho giocato da attaccante in Nazionale quindi qualcosa da lì ho imparato".