Il Milan batte un altro colpo: ecco Terracciano, al Verona 4,5 mln più bonus 

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri hanno chiuso per il duttile 20enne degli scaligeri: Fiorentina battuta, sfuma Miranda

Dopo Matteo Gabbia il Milan ha concluso il secondo acquisto della sessione invernale del mercato. Trattasi di Filippo Terracciano, che arriverà dal Verona per una cifra prossima ai 4,5 milioni di euro più bonus. Classe 2003, il 20enne ha fatto registrare 18 presenze con gli scaligeri in questo primo scorcio di stagione ricoprendo diversi ruoli: terzino su ambo le fasce con la capacità di giocare, sempre lateralmente, anche in posizioni più avanzate. Senza dimenticare che è utilizzabile pure da centrale da difesa. Il duo Furlani-Moncada ha battuto la concorrenza della Fiorentina.

Filippo Terracciano, cresciuto nelle giovanili del Verona, è un colpo universale per il Milan: un calciatore duttile, schierabile in diverse parti del campo. Proprio questo aspetto, unito all'età e alla nazionalità italiana (dettaglio tutt'altro che banale in ottica liste Uefa), ha spinto i rossoneri ad affondare su di lui e ad abbandonare la pista Miranda, in scadenza col Betis il prossimo giugno. Sulla carta, almeno inizialmente, il calciatore veneto andrà a ricoprire il ruolo di vice-Theo Hernandez sulla fascia sinistra.

Nei prossimi giorni è intenzione del Milan regalare a Pioli anche un difensore: il nome di Brassier del Brest è caldo, seguito da Lenglet, di proprietà del Barcellona ma adesso al West Ham. Probabile poi che si affondi per un centrocampista, mentre l'esplosione di Jovic sembra aver raffreddato la voglia di assicurarsi pure una punta.