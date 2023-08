Il Fenerbahçe in pressing su Krunic: il Milan sonda Koopmeiners

MANOVRE ROSSONERE

Il bosniaco avrebbe l'accordo con il club turco, per i rossoneri vale 15 milioni. E intanto aprono un colloquio con l'Atalanta

© Getty Images Non è ancora finita e si sapeva, perché le uscite possono aprire scenari adesso inimmaginabili e tra queste potrebbe esserci quella di Rade Krunic, con relativo incasso economico. Questi i fatti: il Fenerbahçe, che già nei giorni scorsi aveva sondato il terreno per il centrocampista bosniaco, avrebbe trovato un accordo di massima con il giocatore. Il discorso si sposterà quindi nelle prossime ore sui tavoli dei due club, con il Milan che non si opporrebbe alla cessione ma vorrebbe incassare circa 15 milioni. Pioli, che ha in Krunic uno dei suoi punti fermi, sarebbe consolato con un grande e inatteso acquisto, quello dell'atalantino Koopmeiners.

Come spiegato dal nostro Claudio Raimondi, però, ovviamente la cessione di Krunic non basterebbe al Milan per affondare con l'Atalanta, che per il centrocampista olandese vuole molti soldi. Necessaria sarebbe anche la cessione di De Ketelaere, inseguito in Francia (Marsiglia e Lens), in Inghilterra (Aston Villa) e in Olanda (dal Psv), con le prime due squadre disposte a parlarne a titolo definitivo e le altre due aperte solo a un prestito con diritto, formula molto poco gradita dai rossoneri. La richiesta per il belga è sempre la stessa e non scende dai 28 milioni necessari a non mettere a bilancio una minus-valenza.

L'affare Krunic, però, potrebbe aprire una strada fin qui inesplorata. Quella che porta a Koopmeiners, che piace anche al Napoli, non si tratta ancora di una trattativa, ma è un discorso che potrebbe svilupparsi molto bene nei prossimi giorni. Intanto, sempre dalla Turchia, spunta un interessamento del Besiktas per Caldara. Anche in questo caso il Milan sarebbe felice di trovare una destinazione per un suo esubero.