Ibra: "Ma è vero che Pioli resta?". Una conferma che può cambiare il futuro dello svedese

"Ma è vero che Pioli resta?": la domanda che Ibrahimovic rivolge all'intervistatore dopo il fischio finale di Sassuolo-Milan dice tutto sullo stupore del gruppo rossonero per una conferma del tecnico sicuramente attesa e desiderata ma tenuta nascosta a tutti fino allo comunicazione ufficiale. Però, più ancora, è questa una conferma che può portare con sè una ulteriore buona notizia per i tifosi milanisti: con la permanenza in panchina di Pioli crescono infatti enormemente anche le possibilità di un rinnovo da parte dello stesso Ibrahimovic, trascinatore del gruppo in questa prima metà del 2020 e da sempre schierato tra gli strenui difensori dell'operato del tecnico.